Serradifalco. Sindaco Leonardo Burgio:”6 zone con wifi gratuito”

Il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio dichiara: “La convinta adesione della nostra amministrazione al progetto Piazza WiFI Italia costituisce una opportunità per fornire a cittadini e turisti un servizio fondamentale, nel segno dell’innovazione”. Sei zone wifi gratuite che sono quelle del Teatro comunale “De Curtis” in via Cavalieri di Vittorio Veneto, quella del palazzo comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto, quella della scuola media “Federico Polizzi” di via Cavalieri di Vittorio Veneto, quella di Palazzo Mifsud in via Duca e quella della villa comunale “Giudice Rosario Livatino” di via Papa Giovanni XXIII.

Le zone wifi gratuite sono state rese possibili grazie ad un finanziamento ottenuto da parte del Ministero per lo sviluppo economico nell’ambito della misura “Piazza Wifi Italia”.

Il sindaco ha sottolineato che le zone con wifi gratuito consentiranno a quanti hanno dotazioni multimediali di usufruire di un servizio di fondamentale importanza in quanto potranno collegarsi online senza alcun bisogno di abbonamento.

Per usufruire del wifi gratuito bisognerà scaricare l’apposita App sul sito wifi.italia.it dopo di che, a quel punto, sarà possibile collegarsi in maniera del tutto gratuita.