Serradifalco. Positivo al Covid, in quarantena, dall’8 febbraio con i rifiuti a casa. Dopo 2 anni non si sa gestire la pandemia?

Di Danila Bonsangue.

Un giovane che vive a Serradifalco in via Cavalieri di Vittorio Veneto, invia foto della spazzatura nel suo balcone e racconta: “Questo è quello che succede ad un soggetto in quarantena in quanto positivo al coronavirus. Sono costretto a stare con i rifiuti in balcone da giorno 8 febbraio. Termino la quarantena giorno 18 febbraio. Aspetto i contenitori per la raccolta da giorno 10 quando mi hanno contattato per sapere indirizzo e paese. Dovevano lasciarmi i contenitori ed effettuare la raccolta ma ad oggi nessuno si è visto. Ho mandato un messaggio due giorni fa dicendo che ancora nessuno era venuto e mi hanno risposto dicendomi che presto sarei stato servito. Rimando un altro messaggio ieri, dove scrivo: i contenitori stanno attraversando lo stretto di Messina ?Ma ancora nessuna risposta! Dopo 2 anni di pandemia si può continuare in questa situazione così vergognosa? Le autorità addette ai controlli dove sono? Aspettano soltanto il 27 di ogni mese per avere accreditato lo stipendio!”

