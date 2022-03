Serradifalco. Giuseppe Latona, 17 anni, giovane promessa del calcio, a Viareggio per uno dei tornei più importanti a livello internazionale

Di Danila Bonsangue.

Un giovane calciatore di Serradifalco, Giuseppe Latona, 17 anni la prossima settimana, sta disputando con la sua squadra la CD jovenes Promesas, il torneo di Viareggio, uno dei tornei più importanti a livello internazionale dove i giovani calciatori sono osservati e attenzionati dalle migliori squadre professioniste. Giuseppe da piccolo ha avuto sempre la passione per il calcio. Ha giocato nella categoria pulcini ed esordienti in paese e subito dopo è entrato a far parte della squadra di Licata Santa Sofia, partecipando ai campionati regionali e rappresentative. Nel 2019 causa Covid sono stati bloccati i campionati giovanili. All’eta’ di 16 anni è volato in Umbria per la stagione 2021/2022 con la PRIMA squadra Assisi Subasio nella categoria eccellenza, nel 2022 è rientrato in Sicilia ed è passato nella Sancataldese calcio nella categoria serie D. A Febbraio arriva la convocazione per il torneo di Viareggio con una squadra spagnola la CD jovenes Promesas. Il girone è Inter Pistoiese ed Empoli. Una grande soddisfazione per questa giovane promessa del calcio, per la sua famiglia con in testa il papà Mario Latona e per l’intera comunità di Serradifalco che sforna grandi talenti in diversi campi.

