Serie C, Nissa Rugby sconfitta a Palermo. Il tecnico Lo Celso: “Complimenti agli avversari”

Si è conclusa con una sconfitta la prima giornata del campionato di serie C per la Nissa Rugby. I nisseni, impegnati a Palermo, sono stati superati dai coriacei padroni di casa per 31 a 3. Uno stop senza attenuanti che comunque non intacca l’entusiasmo del quindici del centro Sicilia già pronto a rifarsi nella prossima gara in programma a Caltanissetta, domenica 27 ottobre al “M. Tomaselli”, contro il Vittoria Rugby.

Il tecnico Andrea Lo Celso ha così commentato la battuta d’arresto: “Sapevo fosse stato difficile giocare a Palermo, sapevo fosse un test importante e così è stato. Il Palermo si è rivelato un ostico avversario, sempre corretto fuori e dentro il campo, ma di certo un ostico avversario. Molto forte in mischia chiusa, tanto forte che ci ha “sradicato” da terra. Complimenti a loro ed in bocca a lupo per il prosieguo, lì aspettiamo al ritorno in casa nostra e sono certo che il match sarà diverso. Per quello che riguarda i miei ragazzi, non cerco di certo alibi. Siamo stati inferiori in mischia chiusa; abbiamo giocato un buon primo tempo, mai domi e sempre lì a difendere bene o ad attaccare altrettanto efficacemente fino a marcare una meta, che però non è stata convalidata dal giudice di gara, a mio parere senza motivo. Il secondo tempo ovviamente per noi è stato massacrante; giocare contro il Palermo ed avere solo tre prime linee è sconfortante, ed ancora di più lo è avere come sostituzioni 5 esordienti che solo da un mese praticano la disciplina del rugby. Nonostante tutto ho visto un ottimo carattere da parte di tutti, un’ottima voglia di lottare e di non arrendersi fino alla fine. Non vedo l’ora che sia martedì per ritrovare i miei ragazzi in campo e prepararci alla

prossima di campionato”.

Nissa Rugby: 1 Bruno, 2 Ilardo, 3 Cammarata, 4 Messina, 5 Lippa, 6 Tringali, 7 Ferrara, 8 Emma, 9

Palumbo, 10 Di Maura (Vk), 11 Raitano, 12 Di Prima, 13 Cali’ M., 14 Angelini 15 Rinaldi (K).

A disposizione: 16 Tirrito, 17 Famiano, 18 Zimarmani, 19 Vacca, 20 Cimò, 21 Cascone. Allenatore

Andrea Lo Celso.

Campionato regionale Serie C Prima giornata – 1ª Fase – 20/10/2019

San Gregorio – Vittoria Rugby 35 – 20

I Briganti Librino CT – Amatori Catania 1963 0 – 80

Rugby Palermo – Nissa Rugby 31 – 3

CLASSIFICA

Amatori Catania 1963, San Gregorio e Rugby Palermo 5

I Briganti Librino CT, Nissa Rugby e Vittoria Rugby 0

Prossimo turno (seconda giornata) – 27/10/2019

I Briganti Librino CT – San Gregorio

Nissa Rugby – Vittoria Rugby

Amatori Catania 1963 – Rugby Palermo