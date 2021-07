Scuole innovative, Azzurra Cancelleri (M5s): “40 milioni in arrivo, i comuni nisseni partecipino al bando”

“Anche la Sicilia beneficerà dei 40 milioni di euro in arrivo previsti dall’Avviso del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di scuole innovative nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno, la Legge di Bilancio 2021 aveva stanziato tali preziose risorse per dotare tali enti locali di scuole innovative sul piano architettonico, impiantistico, tecnologico” annuncia in una nota Azzurra Cancelleri, portavoce nissena del Movimento 5 Stelle alla Camera.

E continua: “In provincia di Caltanissetta, sono ben 13 i comuni che rientrano nei requisiti previsti dal bando ministeriale e per questo motivo ho provveduto a inviare un’apposita missiva ai sindaci affinchè si attivino entro il 6 agosto prossimo per partecipare a questa importante iniziativa che renderà sempre di più le scuole presidio per la comunità”.

“Queste importanti risorse permetteranno alle piccole realtà territoriali di dotarsi di nuove scuole dell’infanzia o poli d’infanzia, di scuole primarie o secondarie di primo grado o istituti comprensivi. Potenziare, attraverso queste misure, il ruolo della scuola significare portare una ventata di rinnovamento e una straordinaria opportunità che mi auguro i comuni interessati sapranno cogliere”. Conclude la Cancelleri.