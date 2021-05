Scuola, trasporti inefficienti. La Rete degli Studenti Medi organizza un laboratorio studentesco con la CGIL e Giosef

“SOUTHERN NEXT GENERATION laboratori studenteschi” è la campagna della Rete degli Studenti Medi Sicilia per l’elaborazione di proposte e soluzioni ai problemi che ogni giorno gli studenti e le studentesse vivono sulla propria pelle. “È inammissibile che si parli di sicurezza senza prima aver apportato delle modifiche strutturali al nostro sistema dei trasporti in modo da renderlo accessibile a tutti e a tutte- afferma Alessandro Mangiafico della Rete degli Studenti Medi Siracusa -soprattutto in quei piccoli comuni e borghi in cui è l’unico modo per accedere ai servizi primari”.

Sono delle iniziative da cui cogliere molti punti di riflessione, “oggi alle 17 affronteremo una delle criticità più grandi per il mondo della scuola siciliana, ossia quello dei trasporti. Molti dei nostri studenti sono pendolari e costretti a viaggiare in autobus non efficienti e non conformi alle disposizioni italiane, alterando i ritmi e recando gravi danni all’ambiente della nostra isola – dichiara Giuseppe Barresi Coordinatore della Rete degli Studenti Medi Sicilia – tutto ciò è inaccettabile e lede il diritto allo studio di centinaia di migliaia di studenti. Lo scopo del laboratorio è quello di costruire un’elaborazione e una proposta comune tra le parti sociali da presentare sul tavolo della regione”.

Abbiamo bisogno di un effettivo cambiamento, anche e soprattutto in modo green, per permettere agli studenti e alle studentesse di poter realmente adempiere il diritto allo studio, indipendentemente dalle condizioni territoriali e socio-economiche.