Sciopero autotrasportatori: tutti fermi in attesa dell’incontro al Ministero, domani 15 marzo 

In Sicilia continua lo stato di agitazione degli autotrasportatori che nonostante il divieto di scioperare hanno deciso di fermarsi ugualmente ma lo hanno fatto in maniera tale da non provocare disagi alla circolazione.

Si sono fermati infatti nelle piazzole di sosta in attesa di sapere come finirà l’incontro di domani, 15 marzo, nella sede del Mims, il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

Hanno agito diversamente invece i colleghi che già da ieri sera hanno bloccato l’A1 Roma-Napoli ma che le forze dell’ordine hanno già fatto sgomberare.

A confermarlo Salvatore Bella, segretario del Fai Sicilia, federazione autotrasportatori italiani. “Abbiamo deciso di fermarci ma senza provocare disagi in attesa di sapere che cosa verrà deciso domani a Roma. Chiediamo, come prima cosa, che ci sia la sterilizzazione delle accise sul gasolio. Senza questo non ha senso, adesso discutere di altro. Ci sono tante problematiche come il problema legato all’insularità, e quindi anche i costi dell’attraversamento dello Stretto ma adesso dobbiamo vincere questa battaglia altrimenti sarà veramente difficile continuare a lavorare. Poi porteremo sul tavolo anche le altre richieste.”

Lei pensa che ci sia effettivamente una truffa dietro l’innalzamento dei costi del carburante come ha dichiarato ieri il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani?

“Il Ministro Cingolani ieri ha rilasciato delle dichiarazioni forti ma noi abbiamo ribadito che vogliamo sapere chi sta facendo questa truffa? Il Ministro ha dichiarato che ad arricchirsi sono solo pochi ma chi sono questi pochi? Una domanda che in queste ore si stanno facendo anche i consumatori, consumatori che intanto nel fine settimana hanno preso d’assalto i supermercati. Fra le merci andate a ruba, farina, latte, pasta, conserve ma già da stamattina, ci confermano dalla grande distribuzione, tutto è tornato alla normalità. Ma quanto durerà questa situazione? Domani il Governo sarà veramente disposto a cedere sulle richieste? “

