Sciacca, forzato il portone d’ingresso del teatro “Samonà”: Incapacità Regione e Comune 

Forzato il portone d’ingresso del teatro Samonà di Sciacca, abbandonato da anni in attesa di lavoro di recupero. “Ancora una volta un attacco ad un luogo che è simbolo della incapacità amministrativa assoluta di due enti, Comune e Regione, che in 5 anni non sono stati in grado di trovare mezza soluzione per mantenere in vita un luogo “sacro” per lo sviluppo di una comunità che vuole crescere”. Così l’ex assessore Salvatore Monte che auspica un intervento delle istituzioni comunali per verificare danni eventuali all’interno.

