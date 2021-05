A Sambuca di Sicilia, un settantatreenne, Antonino Ienna, e’ morto schiacciato dal proprio trattore in contrada Balata. L’incidente e’ stato provocato dalla caduta del mezzo agricolo in un fosso. L’uomo e’ stato soccorso e trasportato in ospedale, a Sciacca , dove e’ pero’ morto poco dopo per i traumi riportati. Sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine. Il sindaco Leo Ciaccio ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari.

