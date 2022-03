Giuseppe Scarlata, imprenditore agricolo di San Cataldo: “Stiamo sbagliando tutto, No a proteste singole, serve la Vertenza Italia, siamo tutti in ginocchio. Ditemi chi sta bene oggi, nessuno! Il caro carburanti è un problema che riguarda tutti, le partite iva sono tutte al collasso, i giovani non hanno futuro. Il popolo deve rialzarsi!”

