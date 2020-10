Savarino: “ Agenti feriti al centro d’accoglienza di Agrigento, Lamorgese dovrebbe dimettersi”

Giusy Savarino, deputato regionale diventeràbellissima, dichiara: “La mia vicinanza e solidarietà agli agenti feriti nell’aggressione avvenuta nel centro di accoglienza di Agrigento. Non è più tollerabile che lo Stato, questo governo giallorosso, scarichino così ogni responsabilità nella gestione dei migranti in Sicilia.

È inevitabile che questi centri illegali diventino delle polveriere pronte ad esplodere in piena emergenza sanitaria, e purtroppo oggi ne pagano le spese degli uomini che svolgono con scrupolo il proprio dovere.

Ritengo che il ministro Lamorgese debba ormai trarre le conseguenze di un conclamato fallimento, rassegnando le sue dimissioni.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...