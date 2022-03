Un pensionato 61enne di Santa Margherita Belice è rimasto ferito questa mattina in contrada Cannitello in un incidente sul lavoro. L’uomo è rimasto impigliata con le gambe tra le lame della motozappa mentre era intento a lavorare la terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco ed il personale sanitario. Disposto il trasferimento con elisoccorso in ospedale.

