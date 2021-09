Santa Caterina. Scala pericolosa al cimitero. Consigliere comunale si impegna a risolvere il problema

Un consigliere comunale di Santa Caterina Villarmosa ha contattato Laura Di Martino che vive in Trentino e che ha scritto alla nostra redazione per segnalare un disagio al cimitero comunale. Da quattro anni è impossibile accedere alle tombe poste ai piani alti, nel caso di Laura al quarto piano, a causa di una scala storta, disaldata e pericolosa. Il consigliere comunale ha fatto sapere a Laura che la scala stamattina è stata saldata e ad ottobre in consiglio comunale verrà presentato un preventivo per sostituirla con una scala scorrevole. Speriamo ovviamente che ciò avvenga per il bene di tutti i cittadini e per rispetto dei defunti. Continueremo ad attenzionare l’evolversi della vicenda! Per chi non avesse letto l’articolo precedente ecco cosa ci segnalava Laura Di Martino:

“Vivo in Trentino ma ovviamente torno spesso nel mio paese dove c’è la mia famiglia. Vorrei anche andare al cimitero a trovare mio papà ma purtroppo la sua tomba e quella dei miei zii si trovano al quarto piano e la scala è storta, disaldata, pericolosa. Segnalo il problema da quattro anni anche alla precedente amministrazione comunale ma nulla è mai stato fatto. Mia madre ha 75 anni e da quattro anni non può dare un bacio a mio padre o pulire la sua tomba perché rischia di cadere dalla scala. Mia sorella per raggiungere i familiari e lasciare i fiori fa grandi peripezie per non cadere. Il problema riguarda ovviamente anche i defunti che si trovano negli altri piani.”

Tanti i cittadini di Santa Caterina che hanno commentato questo articolo e che danno ragione a Laura, una signora ad esempio scrive: “Questa scala ha fatto il suo tempo esiste da 40 anni, mio padre è nella prima fila in alto ed è impossibile anche sostituire i fiori. Per muovere la scala ci vogliono tre uomini con forza ed è pericolosissima! “