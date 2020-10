Sanità, Csa-Cisal Sicilia: “Bonus Covid anche per gli operatori Seus 118”

“Il personale Seus 118 è da mesi in prima linea per combattere la pandemia e curare i siciliani, ma al momento è stato escluso da qualunque gratificazione: chiediamo alla Regione Siciliana che sia dato anche a loro il Bonus Covid, di cui al momento non c’è alcuna traccia per mancanza di fondi”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal. “Ora che siamo nel pieno di una seconda ondata – continua Badagliacca – è necessario potenziare il sistema sanitario, assumere nuovo personale e valorizzare chi da mesi fa il proprio dovere senza risparmiarsi e su questo ci aspettiamo risposte chiare dalla politica regionale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...