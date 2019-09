San Cataldo, “Siti e monumenti archeoastronomici”: convegno venerdì 27 settembre al Teatro comunale

Venerdì 27 settembre, alle ore 17,30, presso il Teatro comunale di San Cataldo, si terrà un interessante convegno organizzato dalla Società Nissena di Storia Patria e dal Rotary Club di San Cataldo, con il patrocinio del Comune di San Cataldo. Il convegno riveste particolare interesse perché tratta un tema mai affrontato nel nostro territorio: Siti e monumenti archeoastronomici a San Cataldo.

L’archeoastronomia è una scienza nuova che si occupa di emergenze naturalistiche rocciose modellate dalla mano dell’uomo per esigenze scientifico-religiose. Presenti in molte civiltà, nel nostro territorio si trovano tra San Cataldo e Serradifalco e sono state evidenziate da eminenti studiosi.

Ne parleranno Ferdinando Maurici e Alfredo Scuderi, autori, assieme a Vito Francesco Polcaro, del libro Civiltà del sole in Sicilia. Indicatori solstiziali ed equinoziali di presumibile epoca preistorica, edito quest’anno da Kalòs. Nel corso del convegno saranno evidenziate le immagini più suggestive delle emergenze naturalistiche modellate dalla mano dell’uomo nel nostro territorio.

La rivista Archivio Nisseno della Società di Storia Patria ha pubblicato nel n. 23 un ampio studio sull’argomento, a firma di Ferdinando Maurici, Guido Cossard e Alfredo Scuderi.