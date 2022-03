San Cataldo si mobilita per la raccolta alimentare di San Giuseppe. Michele Falzone e Floriana Lauricella coinvolgono la città nel donare 

Di Danila Bonsangue.

Un grande successo la raccolta alimentare organizzata, ieri 19 marzo, a San Cataldo in occasione della festa di San Giuseppe dall’associazione benefica “Un Gesto per un Sorriso” rappresentata da Michele Falzone e Floriana Lauricella. I prodotti donati saranno devoluti alle famiglie bisognose registrate nell’ Associazione e ai rifugiati di guerra che iniziano ad arrivare. Il grande cuore dei sancataldesi anche ieri non si è fatto attendere. Tantissima gente dalle 8.00 alle 20.00 è andata a portare beni di prima necessità presso il locale sito in Piazza San Giuseppe, generosamente prestato dal Prof. Fascianella. In esposizione il quadro di San Giuseppe realizzato dalla classe 5G del primo circolo di San Cataldo, dirigente Rossana d’Orsi. I bambini in un biglietto hanno scritto:”E’ nel dare che riceviamo!”

Michele Falzone e Floriana Lauricella commentano così la raccolta di ieri: “Grazie

ad ogni singolo donatore, senza voi, tutto questo non esisterebbe, grazie infinitamente per averci aiutato ad aiutare, vi siamo infinitamente grati!

Questo il totale della raccolta:

-180 uova;

-Crostini di pane;

-Mollica;

-Fette biscottate 20 pezzi;

-Patatine 12 pacchi;

-Pasta 75 kg;

-Cracker 3 confezioni;

-Riso 23 Kg;

-Legumi in busta 30 confezioni;

-Omogeneizzati 15 confezioni;

-Passata di pomodoro 43 bottiglie;

-Fazzolettini 6 confezioni;

-Pannolini 6 pacchi;

-Biscotti 35 confezioni;

-Carta igienica 16 confezioni;

-Pannolini bimbi 8 confezioni;

-Tovaglioli 6 confezioni;

-Brioscine 28 confezioni;

-Detersivi vari 20 bottiglie;

-Dentifricio 13;

-Pan Bauletto e Pancarre’ 8;

-Marmellata 6;

-Farina 9;

-Polpa pomodoro 36;

-Sughi pronti 21;

-Shampoo 38;

-Salviette imbevute 4;

-Latte 72 lt;

-Saponi vari 27;

-Caffè 6;

-Assorbenti 11;

-Acqua 3 confezioni;

-Zucchero 28 kg;

-Tonno 26 confezioni;

-Carne in scatola 16 confezioni;

-Sale 23;

-Legumi in scatola 56;

-Succhi di frutta 14 confezioni;

-Olio di oliva 16 bottiglie;

-Olio di semi 9 lt;

-Frutta sciroppata 5;

-Prodotti infanzia vari 8 pezzi;

-Prodotti vari misti per igiene personale, per la casa e cibo di singolo tipo 48 pezzi.

Ringraziamo per la grande collaborazione i volontari, che ci hanno supportato e aiutato donandoci il loro tempo e la loro forza,

Salvatore Citrano, Roberto Cala’, Vincenzo Naro, Falzone Karola, il Prof.Fascianella per averci prestato il locale, Claudio Lipari del gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme, per la preziosa collaborazione! Siamo grati e onorati. “ Ed è doveroso a nostro avviso ringraziare Michele e Floriana che si impegnano senza sosta ad organizzare iniziative benefiche che coinvolgono la città tutta!



