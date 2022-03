San Cataldo. Mariella Buono: Favole per aiutare bimbi ucraini. In uscita su Amazon 

Mariella Buono di San Cataldo: “Grazie di cuore a tutti quelli che sosterranno questa iniziativa. Sono favole che ho scritto per aiutare i bambini di Sumy in Ucraina, questo è un ebook, ma domani uscirà anche il cartaceo, si trova su amazon e tutti i proventi andranno ai bambini di Sumy. Colgo l’occasione per ringraziare l’insegnante Maria Tuttolomondo della scuola Rodari di Caltanissetta che ha coinvolto gli alunni della 4 F che hanno realizzato dei disegni che abbiamo messo nelle favole. Questo libro è dedicato ad Andrea Busso, un editore Torinese ed è lui e sua madre Wilma, una mia carissima amica, che hanno pubblicato questo libro. Andrea è sposato con Julia, una ragazza Ucraina, vivevano a Sumy distrutta dalle bombe. Hanno vissuto tre settimane lottando tra la vita e la morte , senza cibo, elettricità e con temperature sotto lo zero. Sua madre Wilma Zanelli, una giornalista e direttrice editoriale, ha fatto l’impossibile con i suoi appelli su giornali e social. Ieri sera però c’è stata una bella notizia, Andrea è riuscito a scappare con la moglie senza nessun aiuto ed è arrivato a Varsavia lontano dalle bombe. Andrea ha lottato con la morte ed ha vinto. Tanti hanno preso a cuore la storia di Andrea e li voglio ringraziare. Claudio Lipari, amministratore del gruppo Facebook ” San Cataldo ripartiamo insieme ” che si è preoccupato immediatamente di mettersi in contatto con Giuseppe Paruzzo in missione umanitaria in Polonia che ringrazio, Claudio ha seguito la storia di Andrea sin dal primo giorno e vorrebbe conoscere Andrea . Grazie di cuore Claudio. Ringrazio la presidente della Conadi la dott.ssa Maria Concetta Naro, il dott. Antonio Fugazzotto di Roma, Antonella Ranieri di Bari, tutti ci abbiamo provato ad aiutare Andrea, ma l’unico eroe è stato lui.

Vi ringrazio tutti con tanta stima.

Siamo vicini a mamma Wilma che finalmente il prima possibile potrà riabbracciare il figlio.

La nostra speranza è che la guerra finisca al più presto per non vedere più scorrere sangue e lacrime di bambini, donne e uomini del popolo Ucraino.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...