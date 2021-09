San Cataldo: Il Tavolo Economico di Programmazione delle Attività Produttive ha espresso il suo documento finale per le proposte alla città

Il Tavolo Economico di programmazione delle attività produttive di San Cataldo nasce per far emergere e discutere proposte che portino al miglioramento della situazione economica, finanziaria e del lavoro della nostra città.

È un organismo indipendente che, insieme a diverse figure professionali e categorie, è interessato allo sviluppo della cultura d’impresa ed economica, in un’ottica di collaborazione con la pubblica amministrazione.

Nel caso specifico, il nostro obiettivo è indicare un approccio nuovo alla gestione della pubblica amministrazione, aperto al contributo d’idee e di competenze della società civile in un’ottica di collaborazione per il bene comune.

«Occorre che i cittadini dedichino una parte del loro tempo e delle loro energie a collaborare con la pubblica amministrazione per un migliore uso dei beni comuni e delle competenze nel territorio, che puntino a valorizzare risorse e idee capaci di produrre ricchezza e lavoro. Bisogna che la pubblica amministrazione si apra strutturandosi per rendere tale partecipazione agevole, interessante e stimolante per i cittadini», ha dichiarato Adriano Nicosia, portavoce e coordinatore del Tavolo Economico di programmazione delle attività produttive: «E oggi questo processo potrebbe fare un passo avanti importante».

Obiettivo del tavolo è coordinare e supportare, mettere a sistema e rendere strutturali tutte le azioni e gli strumenti che la Città ha finora sperimentato e sperimenterà nel campo della progettazione civica, allo scopo di rafforzare l’azione dell’Amministrazione nel sostegno alla partecipazione attiva dei cittadini. Promuovere e realizzare una progettazione civica condivisa e democratica, efficace ed efficiente, con particolare attenzione alla cultura, all’ambiente, all’economia, alla cura del territorio.

Il tavolo di Programmazione civica rappresenta un segno di un cambiamento di mentalità che va verso i cittadini a supporto di una cooperazione facilitata con l’Amministrazione nella scelta di soluzioni volte al miglioramento della città, per fare di San Cataldo una città aperta e fondata sulla rigenerazione continua del senso civico, rafforzando la coprogettazione come metodo per assumere e realizzare le decisioni del governo cittadino.

Il metodo di lavoro adottato è stato quello d’indagine e d’intervista presso e direttamente un vasto campione di operatori economici, industriali, artigiani e commercianti, che ringraziamo per la collaborazione. Il coinvolgimento dei soci dell’associazione “Trading Bull Club ed Elementi Design” ha dato contributo importante, sia in termini d’idee sia di organizzazione e lavoro.

Sostanzialmente, i temi principali affrontati sono stati:

Lavoro e attività produttive nel territorio, zona industriale San Cataldo Scalo Sportello Unico Comunale Sportello Europeo Introduzione attività innovative e non in concorrenza con quelle del territorio Forme di sostegno finanziario Centro fieristico Tavolo permanente attività produttive

Il documento finale è a disposizione di tutti i candidati Sindaci che potranno condividere e sottoscrivere un impegno di futura realizzazione di fronte alla città.