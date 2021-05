San Cataldo: Il candidato sindaco Valerio Ferrara insieme al suo gruppo disposti a collaborare per il bene della città

“Accogliamo con piacere l’ invito suggerito dal Dott. Scarantino ad un confronto e ad una eventuale collaborazione insieme a tutti coloro che vogliono il bene di San Cataldo” – Rispondono così il candidato Sindaco Valerio Ferrara e il suo portavoce Angelo Bellina in rappresentanza della lista civica “La nostra San Cataldo” e “IDEA SICILIA”, all’ appello fatto qualche giorno fa dall’ex candidato sindaco Scarantino sottolineando che si ritengono persone oneste, creative e di buona volontà e soprattutto persone che hanno a cuore il bene di San Cataldo e pronte a scendere in campo ascoltando e dando voce ai bisogni di ciascun Sancataldese.

Siamo disposti – dicono Ferrara e Bellina – a qualsiasi forma d’intesa per raggiungere quegli obiettivi che la città merita, mettendo in campo tutte quelle idee positive che possano portare ad un rilancio.

“Occorrono delle politiche nuove, diverse, politiche del fare e non del dire che favoriscano un pieno sviluppo socio-economico e occupazionale, che diano sostegno alla piccola e media impresa, all’agricoltura, al commercio e che migliorino i servizi. Politiche pronte a dare sostegno alle famiglie soprattutto quelle disagiate, politiche per i giovani verso i quali occorre avere e dare fiducia attraverso il buon esempio, la coerenza di comportamento, la serietà e la credibilità morale di veri e seri rappresentanti delle istituzioni, e un’attenzione particolare verso i diversamente abili. Sono tante le cose che potrebbero portare beneficio a San Cataldo, troppe forse da poter elencare ma il nostro atteggiamento, l’atteggiamento del gruppo sarà sempre quello di una politica che ascolta, sappia capire i bisogni di tutti, che porti soluzioni concrete e non altri problemi, perché dopo tutto questo tempo San Cataldo merita di risollevarsi”.

Con questi principi e con questi obiettivi Ferrara e Bellina ritengono che si possa programmare e costruire il futuro delle nuove generazioni e il futuro di San Cataldo e si dichiarano pronti ad accogliere l’invito fatto con i buoni propositi dell’ex candidato sindaco Scarantino.

