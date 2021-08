San Cataldo. Il candidato sindaco Ferrara punta a portare all’antico splendore la Scalinata via Cavour

Dopo aver presentato ciò che prevede il programma per i diversamente abili e per le strade distrutte di San Cataldo, il candidato sindaco operaio Ferrara Valerio, con la lista civica “LA NOSTRA SAN CATALDO” presenta un ulteriore punto. Questa è la volta di parte del centro storico. Nel programma sarà infatti previsto un progetto per “riportate al vecchio splendore la Via Covour”. Ferrara dice – molti scorci di San Cataldo purtroppo sono stati dimenticati, e molti sancataldesi hanno avuto l’occasione di vivere una San Cataldo bella, artistica. Da anni dono il mio tempo per la cura della Torre civica dell’orologio perché ho particolarmente a cuore il centro storico di San Cataldo e l’arte. Il progetto che riguarda la Via Cavour é ripristinare le scale presenti una volta, ed arricchire ogni scalino con delle piastrelle colorate e disegnate in ceramica, e sono certo che un’opera del genere arricchirà San Cataldo, il centro Sicilia, ciascuno di noi, perché attrarrà un bel po’ di turisti. È un progetto che punta al turismo ed ad arricchire San Cataldo. La scalinata riguarderà 3/4 della strada in modo tale da lasciar lo spazio necessario ai residenti per accedere senza alcun problema alle proprie abitazioni. Il progetto lo stiamo presentando adesso perché, dopo esserci informati, è un progetto fattibile dopo aver richiesto tutte le giuste autorizzazioni”. È in questa direzione che il programma del candidato sindaco Ferrara, passo dopo passo, sta prendendo sempre più forma, alla ricerca di punti realizzabili concreti e fattibili. In seguito, verrà resa noto il progetto in fotografia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...