San Cataldo. Ferrara: Un marchio per tutelare i nostri prodotti, De.Co. (denominazione comunale) Autenticità di una tradizione.

Le realtà gastronomiche e culturali Sancataldesi avranno uno strumento in più per essere valorizzate, è questo uno dei punti del programma del candidato sindaco Ferrara Valerio. Per farlo la proposta è di far riconoscere nel registro De. co: il pistacchio spaccato, la ciambella, l’arancina con gli spaghetti, la mandorla 23, il grano antico e il gallo coronato che rappresenta il Simbolo della città, le tradizioni dei Sampaoloni e U SIGNURI lassa lassa la catina che sono tipici Sancataldesi . A riguardo si possono organizzare eventi, come feste paesane, patronali, sagre. In particolare Ferrara dichiara: “L’obiettivo è quello di promuovere con un marchio di appartenenza territoriale i prodotti di San Cataldo. Specialità strettamente legate alla storia, alla cultura e alle tradizioni Sancataldese in modo tale da avere uno strumento in più per far conoscere il Comune di San Cataldo nel marketing territoriale che va portato avanti a testa alta, con la possibilità di espandersi anche a livello internazionale, nonostante la pandemia ancora in corso. Una delle criticità legate all’istituzione del marchio De.Co. sarà quella di non sovrapporsi come un doppione a marchi già esistenti.

In un periodo così difficile è importante valorizzare San Cataldo investendo su questi prodotti, per esempio gli allevatori stanno investendo sul gallo coronato che è un pollame pregiato, gli agricoltori sul grano antico, pistacchio spaccato e mandorla 23 e istituendo il marchio De.co si possono attirare molti investitori esterni nelle nostre terre.

La valorizzazione di questi prodotti fa aumentare la produzione investendo sul territorio, crea nuova occupazione, migliora l’economia della Città.

Il Comune che adotta i prodotti produce turismo, occupazione e decollo dell’economia della Città tutte condizioni che migliorano e portano avanti ed in alto San Cataldo”.