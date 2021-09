San Cataldo, elezioni. Vassallo sindaco, presentata la lista

Stamattina presso la segreteria generale del comune di San Cataldo è stata presentata ufficialmente la Lista “Tre Colombe-Nuova impronta- Lega – Salvini Sicilia a sostegno del candidato sindaco CLAUDIO VASSALLO per le prossime elezioni amministrative del 10-11 ottobre 2021.

I signori Gaetano Giammusso per “Tre Colombe”, Emilio Aprile per “Nuova Impronta” e Oscar Aiello per Lega-Salvini Sicilia hanno formalizzato il percorso intrapreso già da mesi, cioè implementare diverse identità politiche al fine di realizzare un progetto che porti San Cataldo all’antico splendore.

Una lista composta da persone variegate, che fanno parte del tessuto sociale ed economico della città, ognuno con la propria storia e peculiarità, esponenti del mondo imprenditoriale, forze dell’ordine, avvocati, operatori sociali e del mondo della scuola.

1. APRILE ROSARIO FABIO

2. CAZZETTA FEDERICA

3. CUSIMANO GABRIELLA MARIA AURORA

4. GIAMBRONE VALENTINA

5. GROTTADAUREA FILIPPO

6. MANGIONE BARTOLO

7. NARO FELICIA ANNA

8. PITONZO SALVATORE MASSIMILIANO

9. PRIZZI VINCENZO DOMENICO

10. PULCINI GUGLIELMO

11. SCARANTINO ORNELLA MARIA

12. SIRACUSA ANTONELLA

13. SPARACINO VANIA GRAZIA

14. SOLLAMI CARMELO

15. URSO RICCARDO

16. ZIMARMANI ANDREA

Di certo, tutti i candidati brillano per doti di onestà, competenza, serietà, e condividono pienamente un progetto, un programma politico-elettorale fermo e determinato, basato sul rinnovamento dell’azione politica, sulla concretezza a garanzia delle aspettative di ogni singolo cittadino, attraverso un cambiamento che deve essere, in primis, culturale ed ideologico.