San Cataldo. DC, Totò Cuffaro: “Ricordiamo le nostre origini nella città culla dei padri fondatori”

Ieri sera, venerdì 23 luglio, la Democrazia Cristiana, con il commissario regionale Totò Cuffaro, ha presenziato all’evento tenutosi a San Cataldo, culla e madre dei valori democristiani. All’Hotel Helios si è tenuto un incontro sul tema “Sturzo e Alessi: per una storia del popolarismo”. Hanno introdotto i lavori Evaldo Carrubba e Racalbuto Savia. Presenti Giuseppe Alessi, nipote del primo presidente della Regione Siciliana e vice commissario regionale DC, Don Ignazio Carrubba arciprete, parroco di Resuttano, responsabile diocesano FACI e Eugenio Guccione ordinario storia delle dottrine politiche. Il commissario regionale DC Totò Cuffaro dichiara:”L’obiettivo principale è stato il ricordare le nostre origini nella città che fu la culla dei padri fondatori del nostro partito. Un grazie particolare va per l’organizzazione curata dal Coordinamento locale e per l’importante partecipazione. Passo dopo passo la DC diviene sempre più realtà in Sicilia. Grazie San Cataldo”

