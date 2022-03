San Cataldo. Coordinamento S.O.S. Ucraina: avvio programmatico azioni di sostegno  

Ieri sera, 9 marzo 2022, si è riunito il Coordinamento di S.O.S. UCRAINA – San Cataldo, insieme di enti del terzo settore, rappresentanti di enti religiosi, mondo associazionistico, del volontariato, della cooperazione sociale e altre associazioni.

Oggetto della prima riunione: Avvio programmatico delle azioni di sostegno e soccorso alla popolazione Ucraina. presenti 13 persone in rappresentanza di altrettante organizzazioni operanti nel territorio Sancataldese: Nicosia Maurizio (ANFFAS), Scarantino Giusy (Coop. SIRE), Alice Nicosia (Coop. Impresabile), Gianfranco Cammarata (Collettivo Letizia), Maria Concetta Naro (CONADI), Totò Iacona (Ex Allievi di Don Bosco), Lino Pantano (Coordinamento Laici Parrocchie Sancataldesi), Valerio Ferrara (La nostra San Cataldo), Lilly Carletta, Angela La Tona, Adriano Bella (M5S), Giovanna Capizzi, Padre Alessandro Giambra. Assenti per giustificati motivi alcuni soggetti impossibilitati a partecipare. La riunione si è tenuta presso il Villaggio dei Semplici. Sulla breve introduzione di Maurizio Nicosia, si apre ampio dibattito. Dal lungo ed intenso confronto il Coordinamento esprime la seguente posizione: La lodevole iniziativa di prestare soccorso alla popolazione Ucraina in fuga dai propri territori oggi teatro di una sanguinaria quanto inutile guerra si poggia su due aspetti fondamentali 1) Accogliere presso la struttura in via temporanea un numero imprecisato di famiglie per un totale di circa 20 persone; 2) Collaborare pienamente con altre simili iniziative cittadine.

Il Coordinamento ha delineato le azioni: Predisporre i lavori di restauro e ripristino di locali e servizi igienici di cui si farà carico Valerio Ferrara; Predisporre le azioni che riguarderanno la situazione delle vaccinazioni e tutto ciò che concerne gli aspetti sanitari, di cui si farà carico Gianfranco Cammarata; Delle problematiche riguardanti i minori (scuola, attività ludiche, ricreative e quant’altro) si occuperà Maria Concetta Naro; delle relazioni con le Istituzioni, con le famiglie e con gli Enti, si occuperà Giusy Scarantino; dei contatti con il territorio, segnatamente con le parrocchie si occuperà Lino Pantano; del coinvolgimento dei giovani si occuperà Totò Iacona; della capacità ricettiva della struttura e dell’accoglienza di eventuali persone con disabilità si occuperà Maurizio Nicosia; dell’aspetto legato al culto e alla pratica religiosa si occuperà Padre Alessandro Giambra; per il sostegno psicologico ha offerto la propria disponibilità l’ass. OIKOS, segnatamente Piero Cavaleri; della comunicazione con i cittadini si occuperà Claudio Lipari.

Scelto lo spazio operativo, si sono catalogate le diverse stanze/aree per: Stoccaggio indumenti, stoccaggio arredi, stoccaggio alimenti, stoccaggio farmaci, sostegno psicologico, segreteria generale, logistica, inclusione lavorativa. S.O.S. Ucraina – San Cataldo avvierà la propria azione iniziale con l’accoglienza delle suddette famiglie ma estenderà il proprio impegno nel coinvolgimento, nella collaborazione, nella condivisione di altre iniziative locali ispirate ai medesimi principi, ai medesimi valori, alle medesime finalità. Si partirà quindi con questo banco di prova per poi comprendere se e in che modo potere estendere la propria azione insieme ad altri soggetti. Il Coordinamento S.O.S. Ucraina – San Cataldo consapevole del fatto che bisogna guidare con coscienza, responsabilità e razionalità la grande mole di volontari, donatori, desiderosi di offrire un aiuto concreto al popolo Ucraino, rileva e informa i cittadini Sancataldesi che bisognerà seguire un percorso obbligato che prevede il contatto tra la nostra Prefettura e il nostro Sindaco/Amministrazione Comunale; il pieno coinvolgimento del Sindaco/Amministrazione Comunale in tutte le fasi organizzative e operative; l’esatta comunicazione ai cittadini sulle indicazioni comportamentali (quando e in che modo si avvieranno le donazioni materiali e professionali).

La riunione si è conclusa con il sopralluogo dei locali da parte di tutti i presenti. Da oggi i cittadini che lo vorranno, dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni che il Coordinamento emanerà attraverso i canali comunicativi di cui sopra. Prega vivamente di non sovrapporre iniziative in “concorrenza/contrasto” con quella esposta. Omogeneizzare e razionalizzare gli interventi con il massimo impegno e la massima collaborazione a tutti i livelli, costituirà il modo migliore per non disperdere le straordinarie energie del popolo Sancataldese. Abbiamo certamente bisogno di tutti ma tutti debbono comprendere che bisogna rispettare l’ordine delle cose. Il Coordinamento S.O.S. UCRAINA – San Cataldo comunicherà tempestivamente ogni cosa e terrà aggiornata la Comunità Sancataldese sull’evolversi delle azioni. Auguriamoci di procedere con la giusta carica confidando nell’aiuto di Dio che ci assisterà e guiderà i nostri passi al servizio di questa causa.

San Cataldo 10 marzo 2022

Il Coordinamento S.O.S. UCRAINA – San Cataldo

