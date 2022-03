San Cataldo. Bambini realizzano quadro di San Giuseppe per la raccolta alimentare di “Un Gesto per un Sorriso”  

In occasione della festa di San Giuseppe l’associazione benefica “Un Gesto per un Sorriso” di San Cataldo, ha deciso di organizzare una raccolta alimentare. Michele Falzone e Floriana Lauricella, rappresentanti dell’associazione spiegano l’iniziativa: “I prodotti che donerete, saranno devoluti alle famiglie bisognose registrate nella nostra Associazione e ai rifugiati di guerra che iniziano ad arrivare.

Chi vorrà, potrà donare la spesa,

SABATO 19 MARZO dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso il locale sito in PIAZZA SAN GIUSEPPE, generosamente prestato dal Prof. Fascianella. Il locale sarà aperto tutto il giorno, potete entrare e lasciare la busta della spesa. Se vorrete, potrete acquistare i seguenti prodotti:

Riso

Legumi (preferibilmente pacchi da 500gr)

Brioscine (lunga scadenza)

Passata di pomodoro

Tonno

Carne in scatola

Sughi pronti (lunga scadenza)

Zucchero

Farina 0

Olio di Oliva

Sale

Cracker

Fette biscottate

Carta igienica

Prodotti per igiene intima

Prodotti per igiene per la casa

VI PREGHIAMO DI:

-NON LASCIARE OFFERTE IN DENARO (perché verrebbe meno di tracciabilita’);

-NON LASCIARE ABBIGLIAMENTO O ALTRI OGGETTI;

-NON ACQUISTARE PRODOTTI FRESCHI.

Vi ricordiamo che domani in sala, non ci sara’ la presenza di una persona fissa, ma vari volontari si alterneranno in momenti diversi della giornata, per monitorare e sistemare i beni di prima necessità, questa scelta è stata vagliata per consentire ai donatori, di lasciare la spesa che desiderano liberamente.”

L’associazione “Un Gesto per un Sorriso” ringrazia la classe 5g del primo circolo di San Cataldo che ha voluto realizzare questo quadro di San Giuseppe ( che vedete in foto) in occasione della raccolta alimentare di domani. Michele Falzone e Floriana Lauricella ringraziano tutte le insegnanti, la dirigente Rossana d’Orsi e Rosario Aiera, per il gesto e per aver coinvolto tutti i bambini che in un biglietto scrivono:”E’ nel dare che riceviamo!”



