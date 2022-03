San Cataldo. Associazione CristoRevolution, flashmob per la pace 

Associazione CristoRevolution di San Cataldo: Assistiamo con molteplici emozioni alle informazioni e video che giungono dell’Ucraina. E’ una guerra che riparte e la sentiamo molto vicina, non solo dal punto di vista geografico, ma soprattutto umano.La guerra esiste da sempre ma oggi sta cambiando forma. Le cause che innescano le guerre possono essere molteplici: cause politico-militari, cause territoriali, cause economiche, cause religiose. Si è infatti sentito parlare di guerra preventiva, guerra economica, crociate (guerre religiose) e di guerra civile.

Vite umane sacrificate, civili e militari, attacchi terroristici, flussi migratori di disperati che non hanno scelta, ogni azione che porta a un peggioramento di queste situazioni non è la risposta giusta.

I nostri Padri costituenti ce lo hanno ricordato nelle parole dell’articolo 11 della nostra Carta Costituzionale: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali“.

La guerra e la violenza, appunto, non sono soluzioni, e non possono essere mai considerate tali. Sono l’unica risposta che è stata trovata in passato, una risposta vecchia, e su cui abbiamo già ricevuto fin troppe lezioni. Chi ancora crede che la strada sia la violenza, è fermo al passato o non ha ancora compreso le lezioni dalla storia. E, quel che è peggio, sta esponendo tutti gli italiani a un pericolo di ritorsioni.

Ora non è più il tempo di rischiare morte, terrorismo, ondate migratorie insostenibili provocate dalla paura di perdere quello che di più importante c’è, laVita propria e dei propri cari, ora è il momento di scommettere sul dialogo, sulla diplomazia e sulle soluzioni politiche. Il dialogo crea, il dialogo è per chi sa costruire e, come forza di governo, questa è la risposta che scegliamo per l’Italia.

L’Associazione CristoRevolution ha organizzato un flash mob per promuovere la Pace e far sentire un secco NO nei confronti della guerra. L’iniziativa permette di condividere con tutti questo momento così triste e difficile da spiegare e stimolare la riflessione sui diritti e doveri dei cittadini ricordando che anche dalle macerie possono nascere gesti di Pace.

