San Cataldo. 20 studentesse della scuola Carducci coinvolte nel progetto Girls Code It Better

“Girls Code It Better” è il progetto rivolto a 20 giovani studentesse di San Cataldo, della Scuola Secondaria di primo grado Giosuè Carducci, che ha come obiettivo principale quello di incoraggiare anche le ragazze a scegliere percorsi professionali in ambito STEM, un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e i relativi corsi di studio.

Il progetto di Officina Futuro Fondazione W-Group è sposato dall’ Amministrazione comunale e sarà seguito direttamente dall’Assessore alle Pari opportunità e alla Scuola Marianna Guttilla e vede quali partner dell’iniziativa la Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo di San Cataldo e SEW-EURODRIVE.

Un progetto ricercato, seguito e promosso dal Dirigente Salvatore Parenti, dal coach maker Mariangela Curatolo e dalle coach docenti Valentina Tesoro e Loredana Raimondi, che vanta quale obiettivo principale, appunto, quello di avvicinare le studentesse al mondo della progettazione e della digitalizzazione in tutte le sue forme.

Nel dettaglio, le giovani Sancataldesi parteciperanno a diversi laboratori e incontri, e in sinergia con l’ Amministrazione che si occuperà di aspetti burocratici, pulizia e potatura, valorizzeranno un’area/una villetta del Comune, individuata proprio da loro, dove sarà organizzata una manifestazione finale in cui metteranno in campo le competenze acquisite nella programmazione di schede digitali quali #SamLabs, #Microbit e #MakeyMakey, attraverso esperimenti scientifici e percorsi didattici.

“Un punto di vista tutto al femminile e in cui siamo entusiasti di essere stati coinvolti.” Dichiara il sindaco Gioacchino Comparato