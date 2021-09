Sambuca di Sicilia. Sorprendono ladri in casa. Marito colpito in testa con televisore

A Sambuca di Sicilia, due coniugi, 68enne lui, 64enne lei, sono stati protagonisti loro malgrado di un “faccia a faccia” con i due malviventi che gli avevano appena svaligiato l’abitazione. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri quando marito e moglie, dopo qualche ora trascorsa fuori, hanno fatto rientro in casa. Proprio davanti l’uscio hanno notato due balordi con alcuni oggetti in mano appena “prelevati” dalla loro casa. L’uomo ha tentato di reagire ma è stato colpito in testa con un televisore che uno dei ladri aveva rubato. Poi la fuga con oggetti preziosi, soldi contanti per un valore di circa 600 euro e appunto il televisore utilizzato come “arma” per guadagnarsi la fuga. Il 68enne è rimasto stordito dalla botta ma non è in pericolo. Illesa la moglie. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i carabinieri della Stazione cittadina, che hanno avviato le ricerche dei delinquenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...