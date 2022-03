Rincaro carburanti, Ing. Agati: ”I siciliani hanno diritto ad un prezzo ridotto del 30%, lo farò presente a Gaetano Armao”

Nel corso dei primi mesi dell’anno il costo della benzina e del gasolio è schizzato verso l’alto, facendo segnare rispettivamente un aumento del 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Un rincaro che si stima faccia salire di 399 euro all’anno il budget che ogni famiglia destina ai carburanti.

L’aumento del prezzo del carburante non va a influire solamente sul costo del rifornimento al distributore, ma anche su quello di molti altri prodotti, come ad esempio edilizia, dei cereali, del supermercato o ittici.

Il rincaro si ripercuote in una moltitudine di prodotti che risentono del rialzo. Basti pensare che in Sicilia il 90% della merce trasportata viaggia su gomma per mancanza di porti, interporti e intermodalità, i costi di trasporto incidono sui prezzi finali praticati ai consumatori, con matematico aumento del prezzo finale dei prodotti,servizi. Gli aumenti diventano giorno dopo giorno sempre più insostenibili per professionisti, imprese, fabbriche e famiglie, bisogna muoversi prima dello shock economico agendo senza farsi trasportare dagli eventi ma dominandoli.

Evidenziando che le raffinerie siciliane producono il 12% del fabbisogno nazionale dei carburanti e dei suoi derivati, dello statuto speciale della regione siciliana, tenendo conto che la Sicilia è un’isola, e delle molte aree ZES (sulla carta) la regione con decreto ha diritto ad una riduzione del prezzo dei carburanti e dei suoi derivati almeno del 30%, non sarebbe una pretesa ma il rispetto di un diritto legittimo e logico, altre regioni pur avendo meno requisiti hanno un costo carburante inferiore semplicemente perché a Statuto Speciale e iniziano a chiedere maggiori rabassi a Roma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...