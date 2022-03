Il progetto siciliare, con le associazioni aderenti prendono le distanze da iniziative “Pacifiste” che inneggiano all’odio contro la Russia. Prendiamo le distanze da chi usa le guerre per scopi politici, e militari.

Crediamo nei valori di pace diffusi da Maria Teresa di Calcutta, e alla non violenza predicata dal Mahatma Gandhi. La guerra va sempre condannata, non ha giustificazione alcuna. Tutti i politici dovrebbero inneggiare la pace e costruire corridoi umanitari più tosto che patteggiare per l’una o altra parte.

Condanniamo sia le azioni di Putin che di Zelensky, condanniamo qualsiasi intervento militare europeo che servirà solo a far massacrare la popolazione inerme.

Per questi motivi ci dissociamo da tutte le manifestazioni che si definiscono pacifiste e inneggiano alla guerra. Ci dissociamo dai proclami dei politici locali e nazionali e continueremo a fare valere le ideologie di pace dei grandi leader della terra.

Pace. Una parola dalle mille sfaccettature, che oggi più che mai sembra un utopia, un traguardo globale molto lontano. Il Mahatma ha declinato questa parola così semplice eppure così profonda in tanti modi.

Una guerra infligge sempre dolore e sofferenza per tutti. Un mondo di pace può essere raggiunto se impariamo il potere della non violenza, come dimostra la vita del Mahatma Gandhi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...