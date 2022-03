La Giornata internazionale della donna sarà celebrata domani 8 marzo anche nelle comunità terapeutiche e nella comunità alloggio di Casa Rosetta, l’associazione che opera da quasi quarant’anni con strutture e servizi di terapia e sostegno per persone fragili per dipendenze, disabilità o altro. “L’attenzione anche per il rispetto e la valorizzazione della presenza e del ruolo femminile nella società, che viene certamente esaltata nella ricorrenza dell’8 marzo, è comunque costante impegno quotidiano condiviso da tutti in Associazione”, ha sottolineato in una nota il presidente Giorgio De Cristoforo. “Anzitutto – ha aggiunto il presidente – due dati assai significativi, che già illustrano la realtà e della nostra associazione. In una regione che ha un bassissimo indice di occupazione femminile, e in una città che ha per questo il primato negativo (appena il 23% di donne che lavorano, secondo dati recenti), Casa Rosetta ha il 54% di occupazione femminile tra i propri 237 dipendenti; e il monte-retribuzioni va per il 56% alle dipendenti donne, che ricoprono ruoli qualificati nelle varie strutture. È di Casa Rosetta, inoltre, l’unica comunità terapeutica femminile per dipendenze patologiche esistente in Sicilia e nell’Italia meridionale: è La Ginestra, che accoglie a Caltanissetta donne socialmente svantaggiate e con problemi di dipendenza da sostanze o altro, anche in condizione di gravidanza o con figli, provenienti da ogni regione d’Italia. Il programma terapeutico è mirato al recupero delle situazioni di disagio globale e alla ricostruzione del progetto di vita delle residenti, e l’esperienza di vita comunitaria si offre anche come modello per il graduale ripristino di relazioni sane con il nucleo familiare di provenienza. Le residenti sono supportate nella rielaborazione del proprio vissuto e, laddove richiesto, accompagnate in un percorso di riscoperta della dimensione spirituale dell’esistenza attraverso momenti di preghiera e di catechesi strutturati. Viene riservata particolare attenzione alla valorizzazione del sé e al potenziamento delle capacità e competenze individuali, anche attraverso la partecipazione a incontri e seminari di carattere artistico e culturale e gruppi di lettura”.

Per la Giornata di domani le donne di La Ginestra hanno organizzato un evento interno sul tema “La libertà nutri i miracoli”: le ospiti della comunità rappresenteranno, attraverso la musica e la poesia, l’importanza nella società del ruolo della donna libera e consapevole di sé e fiera della propria dignità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...