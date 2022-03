Il Golfo di Gela con la sua posizione al centro del mediterraneo, con le proprie particolari correnti e il vento indomabile, è perfetto per ospitare gare veliche internazionali che permetterebbero di valorizzare e fare conoscere la costa gelese, la storia multi millenaria della Città del Golfo, le navi greche, l’oricalco, i reperti archeologici unici, inoltre, senza trascurare la risonanza mondiale del “Progetto Gelone”. Con il dovuto ottimismo e molta coordinazione non sarebbe impossibile vedere gareggiare l’Emirates Team New Zealand contro la nostra Luna Rossa Prada Pirelli.

Un Giro d’affari di 100 milioni di euro elenchiamo qualche sponsor legati a Luna Rossa annovera 23 loghi, articolati in 7 categorie. In cima alla piramide troviamo i due Co-Title sponsor, vale a dire Prada e Pirelli. Al di sotto dei quali campeggiano lo sponsor ufficiale Panerai e il Partner tecnico The Woolmark Company. Al livello medio trovano posto lo Sparkling Partner, Cantine Ferrari Trento, il Creative Partner, M&C Saatchi, e il Sustainability Partner, One Ocean. Infine alla base della piramide ci sono gli Official Suppliers: Pardo Yachts, Mercury, Fujitsu, TechnoGym, Esteco, Altair, Garmin, Commscope Ruckus, Mustang Survival, Wartsila Teorema, Microsoft, Mitsubishi Electric, Promo, Zumtobel, Dainese e Parmigiano Reggiano. L’imbarcazione che sfiderà i kiwi è nata completamente in Italia. Limitandosi allo scafo e alle vele, il primo è stato realizzato nei cantieri di Persico Marine a Nembro, in provincia di Bergamo, le seconde hanno visto la luce nello stabilimento North Sails di Carasco, in provincia di Genova.

L’America’s Cup (Coppa America in italiano) è il più famoso trofeo nello sport della vela, nonché il più antico trofeo sportivo del mondo, si tratta di una serie di regate di match race, ovvero tra soli due yacht che gareggiano uno contro l’altro. Le due imbarcazioni appartengono a due Yacht Club differenti, una rappresentante il detentore del trofeo (defender) e l’altra uno yacht club sfidante (challenger); quest’ultimo è a sua volta designato attraverso una serie di regate tra vari contendenti.

Gela potrebbe cambiare volto, pagherebbero il conto gli sponsor dell’America’s Cup, come già hanno fatto a Trapani, per la sistemazione dell’area portuale e urbanistica costiera.

A Gela potrebbe arrivare tecnologia, innovazione e resilienza, accompagnati da un messaggio di fiducia e ottimismo per i professionisti, imprenditori e semplici cittadini della Città del Golfo, se riparte Gela riparte tutto in comprensorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...