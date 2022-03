A Caltanissetta raccolta alimentare solidale per i sospesi dal lavoro perché senza Green pass, organizzata dall’associazione USPL:

Dal mese di Ottobre ci sono madri e padri di famiglia che hanno preferito farsi sospendere dal lavoro piuttosto che piegarsi di fronte ad un assurdo ricatto, partite iva nella stessa identica situazione di non lavoro forzato. Attività commerciali e imprese costrette a chiudere, a causa di norme assurde, anticostituzionali.

Ora basta!

ONORE AL LORO CORAGGIO

Ma adesso è arrivato il momento di aiutare concretamente queste persone perché la “Piazza” è prima di tutto famiglia e per questo non ti lascia mai da solo.

Vi aspettiamo

Lunedi 07 marzo 2022

ore: 16.30 in Piazza della Repubblica (Piazzetta dei Marinai) a Caltanissetta.

Vi invitiamo a donare: Farina, olio, biscotti, sughi e pelati, pasta, legumi e scatolette, riso, tonno, latte a lunga conservazione, insomma tutti quei prodotti non deperibili.

E per i piu’ piccoli: pannolini, pastine, latte in polvere, prodotti per l’infanzia non deperibili

Canale WhatsApp per rimanere informati e conoscere le modalita’ per avere diritto all’aiuto alimentare: https://chat.whatsapp.com/G40Cy37EhEB3Q1r5t5OD8t

Giuseppe Giadone

Mi piace: Mi piace Caricamento...