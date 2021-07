Ribera. Trovato delfino morto in spiaggia

A Ribera nella battigia compresa tra Borgo Bonsignore e Capo Bianco, è stato trovato spiaggiato un tursiope, un delfino molto comune che può raggiungere i 3 metri di lunghezza ed un peso di oltre 500 Kg. A fare la triste scoperta è stato un bagnante che stava passeggiando sull’arenile. Proprio per le considerevoli dimensioni dell’animale e la relativa necessità dello smaltimento della carcassa di questo mammifero, è stato avvertito il comando della Polizia Municipale di Ribera ed il servizio Veterinario dell’ASP. Una ispezione del corpo dell’animale è stata effettuata dal dott. Mimmo Macaluso, direttore scientifico del WWF Sicilia – Area Mediterranea – che ha costatato che l’animale era già in avanzato stato di decomposizione, per un decesso verificatosi da almeno 10 giorni. La pelle dell’animale tendeva a staccarsi dal tessuto sottocutaneo, mentre si liberava dal suo corpo un forte odore caratteristico della decomposizione.

