Relazione esperti Cts a Musumeci: La Sicilia potrebbe diventare Zona Rossa per tre settimane

Il Comitato tecnico scientifico, secondo le indiscrezioni che trapelano, dopo le due riunioni di ieri e oggi avrebbe già definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci, in considerazione dell’alto tasso di contagi degli ultimi giorni. La Sicilia in pochi giorni potrebbe diventare zona rossa per tre settimane. Ora la parola spetta alla politica. Di sicuro la situazione della Sicilia al momento è una delle più delicate e negli ultimi giorni i contagi sono aumentati in modo costante: ieri l’Isola ha fatto registrare il tasso di positività più alto d’Italia. Il dato è aumentato dopo Natale. L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla si è detto pronto a fermare il rientro in classe delle scuole superiori. Già rinviato a lunedì, slitterà ancora per almeno un’altra settimana. Ma è sempre più probabile che la didattica a distanza sia la soluzione che verrà scelta fino alla fine di gennaio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...