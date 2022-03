Totò Cuffaro, commissario per la Sicilia della Dc Nuova afferma: ”Per le regionali puntiamo sulle donne, occorre riportare umanità in un momento storico in cui disumanizzazione e politica stanno raggiungendo livelli altissimi. Chi meglio di una donna che è il cuore delle nostre famiglie e delle nostre case può riportare in politica l’umanità che è condizione indispensabile per costituire un quieto vivere”

