Regionali, Salvini: federazione centrodestra “Prima l’Italia” 

Matteo Salvini intende lanciare il “primo esperimento di federazione di centrodestra” con le Amministrative siciliane. Il segretario leghista ne ha parlato durante il consiglio federale di oggi: in vista delle elezioni in Sicilia e’ allo studio una lista, ‘Prima l’Italia’ – viene fatto trapelare – che “potrebbe accogliere varie sensibilita’ del centrodestra (a partire dalla Lega) anche con autonomisti, centristi e civici”.

Il progetto, che sull’isola e’ fortemente sponsorizzato dal leader regionale della Lega Nino Minardo, viene sottolineato.

L’idea di Salvini e’ “allargare il piu’ possibile il perimetro del centrodestra, con un modello inclusivo”. I leghisti riferiscono che la proposta ha subito una accelerazione dopo l’incontro tra Salvini e Silvio Berlusconi. Ma la notizia non trova conferma in FI. “E’ una lista della Lega, FI non c’entra”, precisano fonti azzurre.

