Raffadali. Auto in marcia va a fuoco  

A Raffadali in via Porta Agrigento un’auto è andata a fuoco mentre era in marcia.

E’ stato lo stesso conducente ad accorgersi del fumo che fuoriusciva della vettura, che ha così subito arrestato la marcia e si è messo in salvo.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che, hanno spento l’incendio, evitando che si propagasse. I carabinieri della Stazione cittadina si sono occupati degli accertamenti del caso. Un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura sarebbe la causa del rogo

