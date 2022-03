Racalmuto. Lavoratore in nero e altre irregolarità: denunciato imprenditore 

Non ha assicurato il numero minimo di operai per il montaggio del ponteggio, ed ha impiegato un lavoratore in nero, sugli otto presenti nel cantiere edile allestito in via Regina Margherita, a Racalmuto. Un imprenditore quarantatreenne, racalmutese, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per non avere assicurato il numero minimo di addetti al montaggio del ponteggio, e per avare formato, ed informato lavoratori circa i rischi connessi all’attività.

Inoltre gli sono state elevate ammende per 18.673 euro, e sanzioni amministrative per 14.700 euro. Ad effettuare il controllo, uno dei tanti compiuti nelle ultime settimane, sono stati i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento, collaborati da quelli della Stazione cittadina, nell’ambito delle verifiche per contrastare le violazioni in materia di tutela, e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle regole anticontagio.

