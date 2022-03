Di Danila Bonsangue.

Una cittadina di San Cataldo segnala che i ragazzini che frequentano la scuola Paolo Balsamo e Carducci svolgono le lezioni al freddo. Causa comune, i riscaldamenti sono spenti.

Questo il messaggio inviato dal Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Parenti alle famiglie,

Messaggio dalla scuola:

Comunicazioni e precisazioni riguardo gli Interventi di manutenzione impianto di riscaldamento plesso Balsamo e della palestra del plesso Carducci.

Da diversi giorni pervengono allo scrivente ed ai collaboratori numerose comunicazioni, proteste, segnalazioni di disagio relativamente ai guasti all’impianto di riscaldamento del plesso Balsamo e della palestra del plesso Carducci. A tutti ho fornito risposte riguardo all’operato dello scrivente Dirigente Scolastico che ha puntualmente, con sollecitudine e ripetutamente richiesto gli interventi all’Ente deputato agli interventi di manutenzione dei locali e degli impianti, che nel caso è il Comune di San Cataldo. Le richieste sono state reiterate anche informalmente ed anche in giornate festive.

Invero, il Sindaco e l’Assessore all’istruzione hanno più volte disposto interventi e tenuto i contatti con lo scrivente per monitorare la situazione. Purtroppo, ad oggi il plesso Balsamo è tutt’ora senza riscaldamento e lo stesso dicasi per la palestra del plesso Carducci. Pur comprendendo il disagio di alunni e personale costretti in ambienti non idonei nelle giornate fredde, mi sembra opportuno precisare che tali problematiche non si risolvono con insistenti e ripetute proteste rivolte al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori in quanto incompetenti per norma ed impossibilitati di fatto per mancanza di risorse economiche. Questo istituto, senza alcuna sollecitazione o segnalazione da parte di terzi, quando in presenza di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e persino straordinaria, ha operato in autonomia, tempestivamente e con proprie risorse.

Certo di avere chiarito e nella speranza di avere fornito una informazione dovuta, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

