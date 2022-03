Di Danila Bonsangue.

Video musicale Mio Dio, di Giovanni Inserra oggi 62 anni, dedicato ai Medici dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, infermieri e personale Sanitario, realizzato durante il lockdown. Giovanni vive e lavora a Bonn in Germania è addetto alla manutenzione in un centro commerciale. È originario di Marianopoli ma ha trascorso la sua infanzia tra Caltanissetta e San Cataldo. Infatti i genitori emigrarono in Germania e Giovanni restò per un periodo con i nonni a Marianopoli però frequento’ le scuole elementari, quarta e quinta, negli anni 70/72 all’Istituto Testasecca di Caltanissetta ( Collegio delle Suore) per poi passare alla 1a Media a San Cataldo dai Salesiani Don Bosco, all’istituto Fascianella. Poi parti’ alla volta della Germania, 50 anni fa, per raggiungere i genitori. Giovanni ha sempre avuto la musica nel cuore, il papà aveva una band a Marianopoli e suonava nei matrimoni, e lui a soli 5 anni suonava la batteria. Anche in Germania continuo’ a coltivare la sua passione e formo’ una band, la sua prima Musicassetta l’ha incisa il 05.08.1987. Autore, Cantautore e Arrangiatore di tutta la Musica e dei Testi. Aveva 28 anni è realizzò un sogno! La seconda Musicassetta uscì il 13.05.1998. Autore di tutti i Brani e testi. La Canzone “L’ultimo amore”, la dedicò alla memoria di Lady Diana. Poi il CD dedicato a Michael Schumacher – SCHUMI, uscì il 17.11.2003. Giovanni Inserra tra due anni andrà in pensione e tornerà a vivere a Marianopoli dove ha acquistato una casa. A marzo 2020 era tornato in ferie in paese per ristrutturarla, poi il lockdown. Giovanni rimase bloccato in Sicilia per 3 mesi, non poteva tornare in Germania e come tutti non poteva muoversi da casa, preso dallo sconforto, non poteva nemmeno restaurare la casa, impugno’ la chitarra e scrisse una canzone contro la Pandemia e dedicata al lavoro incessante dei medici e infermieri dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

( Riprese dall’alto con il drone di Umberto Ruvolo di Caltanissetta). Canzone molto apprezzata anche dall’Asp Nissena, questa la mail inviata a Giovanni Inserra da Pietro Genovese direttore Amministrativo Asp Caltanissetta:

Gentile Giovanni,

Ho ascoltato con vero interesse il video che hai voluto produrre ed inviarmi , l’inno di preghiera di un siciliano rivolto a Dio affinché faccia scendere la sua protezione su tutti gli operatori sanitari che in questo momento stanno combattendo in prima linea la loro battaglia contro la Pandemia .

lasciami dire che la tua melodia mi ha molto commosso e riportato indietro al mese di marzo , quando dalla direzione , supportando il Direttore Generale Caltagirone ed insieme al Direttore Sanitario Marcella Santino abbiamo fatto di tutto per essere vicino con mezzi , dispositivi di protezione e con la logistica ospedaliera per affrontare le difficoltà della pandemia , senza dimenticare il lavoro dei dipartimenti di prevenzione che con il tracciamento dei contatti e i provvedimenti di quarantena obbligatoria , hanno svolto un’azione determinante per contenere i numeri dei contagi e la diffusione del Covid nella provincia nissena .

Mi congratulo con te per la tua creazione artistica e per l’amore sincero che traspare dalla tua canzone per la tua terra natia, dalla quale sei andato via molti anni fa e che , si capisce , non hai mai dimenticato, continuandola a portare nel tuo cuore . Si comprende che alcuni valori li hai coltivati da giovane nella tua formazione giovanile salesiana a San Cataldo , e mi compiaccio che ancora oggi animino la tua ispirazione canora ed artistica .

Spero di poterti incontrare a Caltanissetta e ti invito quando potrai in direzione , affinché possa ringraziarti dal vivo per il tuo inno ai medici del Sant’Elia .

Da parte mia trasmetterò il link alla nostra comunicazione interna affinché lo possa far conoscere dalla pagina Facebook ed essere ascoltato da parte di tutti i nostri follower .

un grazie sincero e un caloroso abbraccio fino in Germania per te e la tua famiglia che ti ha supportato in questa bella iniziativa artistica .

