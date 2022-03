Questa mattina a Caltanissetta si è svolta una manifestazione per la pace in piazza Garibaldi, organizzata da un cartello di associazioni guidato dal comitato Dante Alighieri di Caltanissetta. La presidente Marisa Sedita ha contattato il provveditorato per chiedere la partecipazione degli studenti, tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno aderito. Presenti associazioni e rappresentanti dell’amministrazione comunale. La professoressa Sedita ha dichiarato: “Solidarietà al popolo ucraino ma siamo qui per difendere la pace in tutto il mondo, oggi è l’Ucraina ma domani potrebbe essere un altro Stato. Basta all’oppressione sì alla diplomazia”. Il Lyons nazionale ha detto il presidente emerito del distretto di Caltanissetta, il notaio Giuseppe Pilato, ha già erogato 20mila euro per l’acquisto di beni di prima necessità inviati alla frontiera tra Ucraina e Polonia.

Leandro Janni presidente di Italia Nostra, dichiara: “Abbiamo tutti a cuore il futuro dei nostri figli e siamo tutti uguali. Nessun problema del destino dell’uomo è superiore alle nostre forze. La ragione e lo spirito dell’uomo hanno spesso risolto problemi che sembravano insolubili, e siamo fortemente convinti che questo è sempre possibile. Non siamo qui a dare colpe o per giudicare. E dobbiamo affrontare il mondo così com’è e non come poteva essere. Noi ci siamo: in pace, per la pace”.

Sempre oggi alle 18 è prevista la veglia di preghiera per la pace indetta dal vescovo Mario Russotto in tutte le chiese della Diocesi.

Intanto la Sicilia è pronta a ospitare i profughi ucraini costretti a lasciare ogni cosa per fuggire dal conflitto in corso ai confini dell’Europa. Il presidente della Regione Musumeci annuncia una cooperazione con le nove prefetture dell’Isola per fornire collaborazione e coordinare gli aspetti logistici, assieme alla Protezione civile regionale, per la distribuzione di farmaci e di ogni genere di prima necessità e perché i profughi possano avere tutta l’assistenza di cui necessitano.

