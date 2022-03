Va nella chiesa di via Oberdan, nel centro di Canicattì e mentre partecipa alla Santa Messa come chierichetto, qualcuno gli ruba lo zaino che aveva lasciato all’interno di un armadio della sacrestia. La scoperta del furto poco più tardi. Un ventisettenne ha subito avvisato il parroco, e poi s’è recato negli uffici del Commissariato di Canicattì, dove ha presentato la denuncia contro ignoti.

Lo zaino è stato ritrovato abbandonato, nelle ore successive, all’esterno della chiesa, davanti al raccoglitore di abiti usati. All’interno, non c’era più niente. Il ladro si è portato via un paio di occhiali da sole con custodia, delle chiavi di casa del ragazzo, un caricabatterie per smartphone, un paio di cuffie, e la sua PostaPay evolution. I poliziotti hanno avviato l’attività investigativa, e adesso stanno cercando di provare ad identificare il responsabile che ha, di fatto, rubato lo zaino del chierichetto mentre era in corso la Santa Messa del pomeriggio.

