A Caltanissetta i lavori in corso Vittorio Emanuele prima e in via Berengario Gaetani adesso procedono a rilento non perché si sono rotti dei tubi d’acqua ma perché secondo quanto fatto rilevare dal Direttore dei lavori e l’impresa, sotto i mattoni non c’è cemento ma sabbia. Quindi a discapito di attività commerciali e cittadini che pagano, queste strade del centro storico saranno sempre oggetto di manutenzione?

Mi piace: Mi piace Caricamento...