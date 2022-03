Di Danila Bonsangue.

A distanza di 4 giorni dalla riapertura, nuovi lavori sull’arteria principale del centro storico di Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele.

La strada era stata chiusa al transito veicolare per più di 21 giorni mentre erano stati preventivati 15 giorni di lavoro. I tempi si sono allungati a causa della rottura di alcuni tubi poi riparati da Caltaqua. Inoltre ricordiamo che prima dell’avvio dei lavori il presidente del Centro commerciale Naturale Vincenzo D’Oca aveva chiesto al comune di far eseguire doppi turni alla ditta incaricata per non far soffrire ancora di più le attività commerciali, già penalizzate da due anni di pandemia. Per tutta risposta niente doppi turni e solo tre operai a lavoro. Adesso

ennesimi lavori. Così mentre ancora cittadini e commercianti di Via Berengario Gaetani attendono la riapertura al transito della loro via, su Corso Vittorio Emanuele ricompaiono i cantieri.

Ancora una volta le immagini parlano più di mille parole e oltre al restringimento della carreggiata, con i pericoli conseguenti, non si riesce a capire come possa essere possibile che a distanza di 6 anni il centro storico di Caltanissetta non possa vedere una normale manutenzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...