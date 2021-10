Due medici in servizio all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì sono risultati positivi al coronavirus. Entrambi hanno già completato da tempo il ciclo vaccinale, stanno bene e sono asintomatici come riporta il quotidiano La Sicilia. Il primo passo è stato quello di sospendere momentaneamente l’attività di Cardiologia Utic in attesa di tutte le operazioni volte a rendere sicuro, e igienico l’ambiente di lavoro. Un giro di tamponi è stato già disposto per il personale.

