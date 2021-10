Porto Empedocle. Ecco il consiglio comunale

Calogero Martello è il nuovo sindaco di Porto Empedocle avendo ottenuto 3.796 voti pari al 53,74%. Sconfitto al turno di ballottaggio Salvo Iacono che si ferma al 46,26% pari a 3.267 voti. Quest’ultimo ha però di diritto un seggio all’interno del consiglio comunale. Sono 15 i nuovi consiglieri comunali di Porto Empedocle. Ecco chi sono.

I dati sono forniti dall’ufficio elettorale della Regione Siciliana (alleghiamo link per accedere). I numeri potrebbero subire alcune variazioni, con conseguenze per eventuali seggi, in base ad alcune operazioni di conteggio del voto in atto. http://www.elezioni.regione.sicilia.it/AG/ReportSeggiAG261.html

La lista “Noi per la Città” ha ottenuto 1.277 voti pari al 15,21% eleggendo così 3 consiglieri comunali: si tratta di Concetta Sacco (222), Veronica Zambito (179) e Giuseppe Lo Iacono (167).

La lista “Progetto Comune” ha ottenuto 1.049 voti pari al 12,50% eleggendo così 2 consiglieri comunali: si tratta di Giuseppe Grassonelli (331) e Giorgia Caruana (289).

Forza Italia ha ottenuto 1.264 voti pari al 14,46% eleggendo così 3 consiglieri comunali: si tratta di Marilù Caci (453), Giuseppe Iacono e Giancarlo Taormina (331).

Fratelli d’ Italia ha ottenuto 549 voti pari al 6,54% eleggendo 1 consigliere comunale: si tratta di Roberto Marcolo (163).

La lista “Sviluppo per Porto Empedocle” ha ottenuto 713 voti pari al 8,49% eleggendo 1 consigliere comunale: si tratta di Gerlando Di Francesco (188).

La lista “Isola Empedoclina” ha ottenuto 751 voti pari al 8,95% eleggendo così 1 consigliere comunale: si tratta di Alfonso Scimè (237).

La lista “Liberi e Capaci” ha ottenuto 743 voti pari al 8,85% eleggendo così 1 consigliere comunale: si tratta di Carmelo Sanfilippo (263).

La lista “Primavera Empedoclina” ha ottenuto 698 voti pari al 8,32% eleggendo 1 consigliere comunale: si tratta di Salvatore Agrò (192).

L’UDC ha ottenuto 756 voti pari al 9,84% eleggendo così un consigliere comunale: si tratta di Melania Nuara (171)

Il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto 574 voti pari al 6,84% eleggendo 1 consigliere comunale: si tratta di Salvatore Ersini (220).