Porto Empedocle. Arrestato 23enne, cocaina e un tirapugni nascosti nel magazzino 

A Porto Empedocle la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di Z.A.F., 23 anni, per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo eseguito dagli uomini del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle, a seguito di perquisizione personale e domiciliare all’interno di un magazzino sito nei pressi dell’abitazione del predetto, e di cui aveva la disponibilità, Z.A.F. è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di sostanza, verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, nonché di un bilancino, un cutter e un cucchiaino intrisi della sostanza, della somma di 95 euro suddivisa in banconote di vario taglio e di un tirapugni.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...