Polo di eccellenza per la ricerca astronomica di Isnello a rischio chiusura, Miceli (Pd): “Intervenga il ministro e salvi questa risorsa per le Madonie e la Sicilia”

“C’è un’eccellenza in provincia di Palermo che rischia di scomparire. È il GAL Hassin, il Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, sulle Madonie, che in 5 anni di attività è diventato un polo di eccellenza per la ricerca astronomica e risorsa culturale importante e opportunità di crescita economica per le Madonie e per la Sicilia”. A lanciare l’allarme è il deputato del Pd Carmelo Miceli che insieme a un’altra parlamentare, Rosa Maria Di Giorgi, ha firmato una interrogazione al ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, chiedendo come intenda intervenire per salvare l’osservatorio.

“A distanza di quasi 5 anni dalla sua nascita, la fondazione che lo gestisce rischia di chiudere entro pochi mesi e annullare le proprie attività, anche a causa di una certa assenza da parte delle Istituzioni regionali. Per continuare a operare e avviare progetti importanti di ricerca astrofisica occorre un adeguato supporto finanziario che al momento non c’è”.

Miceli si rivolge direttamente al ministro: “La chiusura va assolutamente scongiurata, anche perchè oltre ai tantissimi riconoscimenti ricevuti a livello internazionale, solo negli ultimi 3 anni risultano più di 50 mila i ragazzi che hanno visitato la struttura guidati da astrofisici in percorsi didattici di grande interesse, e in programma c’è l’attivazione di due telescopi, uno dei quali da parte dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea”.