Polizia Municipale Caltanissetta. FP CGIL: Sindacati assenti ai tavoli adesso rivendicano visibilità, elezioni in vista?  

Nota del segretario generale FP CGIL Angelo Polizzi in merito alla vicenda che ha coinvolto il Comando di Polizia Municipale di Caltanissetta:

Ci fa piacere leggere e notare come la competizione Elettorale abbia suscitato il fervore delle altre organizzazioni sindacali, in merito alla vicenda del comando dei vigili e di altri istituti contrattuali disattesi.

Le stesse OO.SS quasi completamente assenti nei tavoli di contrattazione al Comune di Caltanissetta in occasione della stesura del rinnovo del contratto integrativo decentrato, assenti in pieno periodo di pandemia in merito all’adozione della procedura di smartworking, di dispositivi di sicurezza e anche in merito alla vicenda del comando della polizia municipale sollevata proprio in quel periodo, in termini di organizzazione del servizio e del lavoro, e anche per quanto riguarda la progressione orizzontale, ci chiediamo dove erano al momento del dell’approvazione del regolamento delle progressioni economiche per i lavoratori.

Tavolo che ha visto invece la partecipazione e il grande contributo dato dalla FP CGIL.

Adesso, all’improvviso, dopo la posizione assunta dalla FPCGIL in difesa dei lavoratori della polizia municipale richiamano ad un serio e costruttivo contraddittorio con il dirigente comandante e l’amministrazione, di certo non siamo qui per portare battaglia alla parte sindacale e difendere un Amministrazione che elude gli impegni.

Siamo convinti che i tempi per portare avanti la rivendicazione dei diritti e della dignità dei lavoratori sono sempre opportuni, per noi queste sono le priorità non altre.

